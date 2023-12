Românii s-au înghesuit la kurtosul unguresc în detrimentul fasolei cu ciolan In mijlocul atmosferei festive din Parcul Tudor Arghezi, din Sectorul 4 al Bucureștiului, targul „Poftim, din Romania!” a deschis porțile catre o experiența culinara diversificata, oferind vizitatorilor șansa de a se bucura de deliciile tradiționale romanești. Cu toate acestea, in ziua de 1 decembrie, ziua naționala a Romaniei, bucureștenii au preferat un produs de prin vecini. Contrar așteptarilor, coada cea mai lunga nu a fost la tarabele cu fasole cu ciolan sau produse tradiționale romanești, ci la standul kurtosului unguresc. Cei prezenți s-au inghesuit pentru a gusta aceasta specialitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

