Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile pentru minivacanta de Sfanta Maria sunt mai mari cu pana la 38% pe litoral si cu pana la 25% pentru statiunile balneo ori munte, fata de anul 2017, cand durata acesteia a fost de patru zile. Cele mai multe solicitari au venit in ultimele doua saptamani, dupa anuntul ca zilele de 16 si 17 august…

- Beneficiarii voucherelor de vacanta au cautat in special hoteluri de doua si trei stele, pentru a se incadra in valoarea acestora pe persoana, iar cei care au platit vacanta in bani au preferat hoteluri de trei si patru stele. "Pe litoral, vanzarile pentru minivacanta sunt in concordanta cu…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța ca valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record în iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane euro, cât înregistra în luna iunie din 2017. Acest lucru reprezinta o crestere de 42 de ori fata…

- Numarul turistilor de pe litoralul romanesc a scazut, in aceasta vara, cu 10% fata de media anilor trecuti, din cauza ploilor, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade.

- Romanii mai au de asteptat pana cand isi vor putea primi integral banii inapoi pe pachete de vacanta platite in avans, in caz de insolventa a agentiei de turism. Motivul: chiar daca Guvernul ar transpune astazi Directiva (UE) 2302/2015 - care obliga la despagubire integrala a turistilor -…

- Andreea Berecleanu este invitata la emisiunea Trips&Tricks pentru a ne va povesti despre toate aventurile ei din calatoriile in jurul lumii. In primul rand, ne vom opri in mijlocul Atlanticului, dar nu in apa ci pe cel mai frumos loc teritoriu al Portugaliei, Madeira. Aceasta este considerata, perla…

- Potrivit consultanților Corali Holidays, unul dintre principalii touroperatori specializati pe transport cu autocarul din Romania, sezonul estival 2018 indica, in general, o creștere a pieței turistice. Romanii aloca bugete sporite vacanțelor iar piața se consolideaza din nou. “Ca destinații, nu pot…

- Agentiile de turism se arata ”iritate” de faptul ca infiintarea Fondului de garantare din turism intarzie si ca autoritatile nu au luat inca nicio decizie privind garantarea pachetelor turistice. Alin Burcea, primvicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), a…