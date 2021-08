Stiri pe aceeasi tema

- Rezervarile cu vouchere de vacanta au crescut cu 34% in acest an, insa un numar considerabil de astfel de vouchere au ramas inca nefolosite, potrivit unui studiu al platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro, realizat impreuna cu Sodexo, remis, ieri, AGERPRES. Dupa ce anul trecut romanii s-au…

- Parcarea a devenit un lux pentru turiștii din Mamaia. Municipalitatea a introdus taxe pe fiecare loc de parcare din stațiune. Prin lege, hotelierii și proprietarii de pensiuni sunt obligați sa asigure parcare pentru turiști, insa cei care nu beneficiaza de astfel de facilitați vor plati bani grei pentru…

- Unitatile de cazare din Romania au inregistrat in acest an cu 45% mai multe rezervari pentru mini-vacanta de 1 iunie, comparativ cu anul anterior, se mentioneaza intr-un raport remis vineri de Travelminit.ro. Cresterea rezervarilor in unitatile de cazare din Romania apare in contextul in care turismul…

- Romanii și-au planificat vacanta de 1 iunie intr-un numar mai mare fața de 2019. In topul preferintelor sunt statiunile de pe litoral, zonele montane și cele balneoclimaterice. Dupa ridicarea multor restricții, unitatile de cazare din țara au inregistrat o crestere semnificativa a numarului de clienti…

- Programul ”Litoralul pentru toți” 2021 a inceput ieri, cu tarife ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, iar pana in prezent s-au inscris 54 de hoteluri pentru perioada 21 mai – 20 iunie, a anunțat Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres. Pana in prezent, un numar de 54…

- Statiunile de la malul marii, Mamaia, Eforie Nord si Costinesti, dar si statiunile balneare, Sovata, Baile Felix si Baile Herculane, se afla in topul destinatiilor cautate de romani pentru concediul din aceasta vara, potrivit unui raport Travelminit.ro. Pretul mediu pentru 5 nopti de cazare pentru 2…

- Programul ”Litoralul pentru toți” 2021 a debutat vineri, cu tarife ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, iar pana acum s-au inscris 54 de hoteluri pentru perioada 21 mai – 20 iunie, anunța Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), citata de Hotnews .Pana in prezent, 54 de hoteluri din toate…

- Romanii care merg in statiunile de la Marea Neagra pana pe 20 iunie se pot caza cu tarife reduse, prin programul „Litoralul pentru Toti”, lansat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc. 54 de hoteluri din toate statiunile participa cu aproximativ 4.000 de locuri de cazare. Tarifele sunt cu pana…