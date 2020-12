Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a lasat fara loc de munca mulți romani, care se vad in situația de a infrunta o iarna plina de incertitudini fara un venit lunar sigur. Unii sunt in șomaj tehnic și iși completeaza veniturile cu un job part time. Alții prefera sa iși schimbe complet domeniul de activitate.

- Pandemia de COVID-19 a determinat jumatate dintre soferii romani (50,7%) sa isi modifice planurile de achizitie a unei masini si sa aleaga o masina mai ieftina sau sa amane luarea unei astfel de decizii, potrivit unui studiu realizat de EY.

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, pe pagina oficiala de Facebook, o lista cu motivele pe care romanii le invoca atunci cand sunt depistați afara sau in trafic de forțele de ordine, dupa ora 23.De luni, 9 noiembrie, au intrat in vigoare noi restricții in toata țara, iar una dintre acestea…

- "Orban se lupta sa scoata afara din piețe producatorii romani. #PSD nu poate tolera acest atac mizerabil asupra romanilor care iși caștiga cinstit painea din munca pamantului. Romanii au dreptul sa puna pe masa produse romanești", a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook. Presedintele PSD a precizat…

- „Pandemia, din pacate, este o ingrijorare din ce in ce mai mare pentru noi. Ati vazut datele, din pacate azi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate. Am prevazut aceasta situatie inca de aseara. Impreuna cu Guvernul am decis noi masuri care au fost bine gandite, masuri ferme…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, considera ca este imperios necesar sa fie creat un Pact Național pe Sanatate in condițiile in care țara noastra a depașit pragul zilnic de 5000 de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2. „Pandemia a depașit pragul de 5.000 de cazuri noi pe zi. In aceste condiții, trebuie…

- Pandemia complica și mai mult lucrurile la TAROM, compania aeriana de stat. Sub presiunea reducerii numarului de curse și de calatori, șefii TAROM se vad obligați sa apese intr-un final pedala restructurarii, care inseamna inclusiv disponibilizarea a circa 30% din angajați, inclusiv piloți și stewardese.…

- Pandemia ieftinește apartamentele și scade prețul chiriilor, in aproape toata țara. In luna septembrie, piața imobiliara a crescut doar in Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. In Baia Mare, de exemplu, prețurile au scazut cu pana la 20%.