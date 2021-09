Premierul britanic, Boris Johnson, a insistat luni ca programul intern de vaccinare cu doza a treia trebuie sa reprezinte "prioritatea noastra" si nu ca guvernul de la Londra sa trimita mai multe vaccinuri tarilor sarace, relateaza dpa.

Premierul britanic a aparat "contributiile uriase" pe care Regatul Unit le-a avut donand vaccinuri tarilor in curs de dezvoltare, in contextul in care 1,5 milioane de oameni au primit invitatii sa se injecteze cu a treia doza in Anglia in aceasta saptamana, scrie agerpres.ro.

