- Partidul Social Democrat a scris pe Facebook un mesaj in care spune ca lipsa cronica a specialiștilor este cea mai mare problema a guvernarii PNL. „Deciziile luate in funcție de interesele politice au dus la pierderea controlului asupra pandemiei”. „Bucureștiul este astazi in scenariul roșu pentru ca…

- Secretarul General adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Costel Barbu a anunțat printr-un mesaj pe Facebook ca a contactat virusului. Secretarul General adjunct al Guvernului se afla in izolare și susține ca nu a luat contact cu colegii din Guvern.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va desfasura o campanie de informare dedicata romanilor din diaspora, astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca vor putea vota prin corespondenta la alegerile parlamentare in tarile unde nu va fi posibila organizarea de sectii de votare din cauza restrictiilor…

- Reprezentanți ai misiunilor diplomatice, ȋnsoțiți de reprezentanți din cadrul AEP, vor vizita mai multe secții de votare din București, in diverse momente ale zilei, inclusiv la deschiderea și inchiderea votarii, anunța Autoritatea Electorala Permanenta, potrivit Mediafax.Autoritatea Electorala…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord atrage atentia asupra noilor amenzi instituite de autoritati pentru cei care nu respecta autoizolarea de 14 zile, dupa sosirea in tara din zonele de risc. Persoanele care vin din Romania - considerata zona galbena - sunt direct…

- Inscrierea la votul prin corespondența pentru romanii din Diaspora s-a prelungit. Din cauza ca organizarea secțiilor de votare in mai multe țari in care exista comunitați mari de romani nu va fi posibila in condițiile generate de pandemia de Covid-19, autoritațile de la București recomanda celor din…

- "Cand am promovat votul prin corespondenta - si poate va amintiti ca am fost unul dintre principalii promotori - ne-am gandit ca e bine sa poata vota romanii din diaspora si daca nu pot ajunge la o sectie de votare. Nu ne-am gandit atunci la pandemie, dar iata ca procedura votului prin corespondenta…

- Atenționare: Diaspora sfatuita sa voteze prin corespondența Președintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romanii din strainatate sa se inscrie pentru votul prin corespondența pentru ca Iohannis a declarant ca a fost unul dintre susținatorii votului prin corespondența, dar ca atunci cand a fost introdus…