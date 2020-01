Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, utilizatorii au cautat pe retailerul eMAG produse aflate in tendinte, dar si produse mai putin obisnuite sau informatii diverse, precum „pulover urat de Craciun”, "bomboane stricate", "piscina in punga", "bratara care are puterea lui Elsa" si "chiloti cu blana" ori "adresa Becali" si "manele…

- Romanii au cheltuit cel mai mult, in medie 800 de lei, pentru achizitionarea de televizoare si produse electronice, cu ocazia Black Friday 2019, iar o treime dintre utilizatorii de Internet si-au folosit economiile pentru evenimentul reducerilor, reiese dintr-un studiu de specialitate.

- Romanii au cheltuit cel mai mult, in medie 800 de lei, pentru achizitionarea de televizoare si produse electronice, cu ocazia Black Friday 2019, iar o treime dintre utilizatorii de Internet si-au folosit economiile pentru evenimentul reducerilor, reiese dintr-un studiul de specialitate, publicat…

- Numarul romanilor care aleg sa faca cumparaturi de Black Friday este in creștere, cu o rata de conversie din intenție in achiziție in online cu 22% mai mare, comparativ cu anul 2017, arata un studiu realizat de Starcom in parteneriat cu agenția de cercetare, Kantar TNS. In ceea ce privește gradul de…

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil. Alte cautari frecvente au vizat modul de calcul al somajului sau cazul de la Caracal.…

- Printre europenii care consuma in mod nejustificat antibiotice, romanii se afla in continuare pe primele poziții, semnaleaza Organizația Mondiala a Sanatații. Acest lucru este confirmat și de un studiu efectuat toamna aceasta de Societatea Romana de Rinologie care arata ca mai bine de 4,5 milioane de…

- Romanii au platut aproape 200 de milioane de lei online de „Black Friday”, mai mult cu 26% fața de anul trecut, potrivit datelor publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. In 15 noiembrie, s-au cumparat produse cu plata online de 198,02 de milioane de lei, din care peste 22% dintre…

- In Buzau, Roman, Ialomita, Oradea, ne-am intalnit cu antreprenori care incearca sa construiasca lucruri aici, in Romania. Toti au spus acelasi lucru – se zbat sa reziste pe piete competitive, sa-si creasca frumos afacerile, sa ofere produse de buna calitate, dar statul ii sufoca cu birocratia. Nu vrem…