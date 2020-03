ROMANII AU TALENT 2020. Cine este concurentul care a luat GOLDEN BUZZ de la Andra pe 6 martie. Moment uluitor VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1 Martie, Primaria municipiului sarbatoreste Primavara in Scuarul Mircea cel Batran. Manifestarile dedicate Martisorului din zona centrala vor debuta la ora 10.00 cu un concert al Fanfarei ”Gabriel Chaborschi” a elevilor de la Palatul Copiilor si de la Liceul de Arte ”Victor Giuleanu”, eveniment…

- ROMANII AU TALENT 2020. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Mihai Petre, cei patru din juriul de la Romanii au talent, vor fi uimiți de momentele remarcabile care ii vor face sa aplaude in picioare. De la concurenți care vor declara: "Am venit sa demonstrez ca puterea romaneasca de creație…

- Publicat pe site-ul Primariei municipiului pe 29 ianuarie, proiectul de buget local al Ramnicului are valoarea de 218.434.000 de lei. In aceasta suma nu sunt incluse sumele din TVA pentru finantarea invatamantului, ce nu fusesera comunicate la momentul intocmirii proiectului. Intalnirea dedicata dezbaterii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, intre kilometrii 180 800 de metri si 182, in zona localitatii Bujoreni, judetul Valcea, se efectueaza lucrari de montare a parapetilor. Circulatiarutiera se desfasoara pe jumatate…

- Vanzarile Carrefour Romania au ajuns in 2019, la 2,2 miliarde de euro, in crestere cu peste 7% fata de anul anterior, dupa succesul inregistrat de magazinele Supeco. Vanzarile Carrefour in Romania au fost, in 2019, de 2,2 miliarde de euro, in crestere cu 7,5% comparativ cu anul anterior, fata…

- Românii care au avut casele asigurate obligatoriu împotriva inundațiilor, cutremurelor și alunecarilor de teren au primit anul trecut despagubiri de peste 5,3 milioane de lei, cele mai multe daune fiind produse de inundații, a anunțat miercuri PAID (societatea care gestioneaza asigurarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.Pe principalele artere rutiere DN 1 Bucuresti…

- „Romanii au suferit destul, acum este momentul ca ei sa prospere. Acum este timpul ca toti romanii sa isi creasca nivelul de trai, nu doar elita si cei cu legaturi politice“, a transmis ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un mesaj de Anul Nou.