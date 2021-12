Stiri pe aceeasi tema

- TikTok urca pe locul intii in topul celor mai vizitate domenii web. Platforma reușește sa-i detroneze pe Google si Facebook și sparge lista Cloudflare. Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon. Acum, toate acestea au…

- Platforma de socializare Tiktok a cunoscut o creștere spectaculoasa de cand a fost lansata! Compania chineza a depasit, in ultimele luni ale anului, domeniile unor companii precum Google si Facebook, devenind cel mai vizitat domeniu web. Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au…

- TikTok a depasit, in ultimele luni ale anului, domeniile unor companii precum Google si Facebook, pentru a deveni cel mai vizitat domeniu web, transmite News.ro. Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut, in ordine, de Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon.…

- Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut, in ordine, de Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon. Acum, toate acestea au fost depasite de TikTok.com. Conform masuratorilor facute de , per ansamblu, TikTok.com a fost cel mai popular domeniu web in perioada…

- Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate” decizia autoritatii de reglementare italiene si ca va face apel. Autoritatile de reglementare la nivel global au intensificat supravegherea gigantilor din sectorul tehnologiei, dupa o serie de scandaluri legate de respectarea vietii private si a dezinformarilor,…

- PSD anunța ca a anulat evenimentul care urma sa aiba loc la Parlament pentru prezentarea programului de guvernare pentru ca nu a primit avizul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) condus de Raed Arafat: "Congres cu 5.000 de persoane s-a putut"."Congres cu 5.000 de persoane…

- "Peste 7.000.000 de persoane vaccinate! Este un semn ca tot mai multi romani au inteles ca vaccinul ne protejeaza pe noi si pe cei dragi si ca astfel luam din presiunea pusa pe spitale. Doar prin vaccinare putem invinge pandemia!", a declarat Citu, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului.Un…

- Evolutiile slabe inregistrate de actiunile orientate spre crestere s-au resimtit din plin in interiorul Nasdaq 100, indicele american al marilor companii tech, potrivit CNBC, scrie Mediafax. Randamentele obligatiunilor au crescut pe fondul estimarilor cu privire la traseul inflatiei. Astfel,…