Romania’s new Health Minister outlines priorities of her mandate

- Vlad Voiculescu poate reveni in ministerul din care a fost dat afara de premierul Florin Cițu. El ar putea fi numit consilier onorific al noului ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Mihaila a declarat la scurt timp dupa depunerea juramantului de la Cotroceni ca echipa nu o face ea, ci partidul. ”Echipa…

- Premierul Florin Cițu o susține pe Ioana Mihaila la conducerea Ministerului Sanatații, insa cere ca Vlad Voiculescu sa nu aiba nicio funcție in minister. Potrivit unor surse politice, Florin Citu a transmis in ședința coaliției, mai ales liderilor USR-PLUS, ca nu dorește ca Vlad Voiculescu sa ocupe…

- Ioana Mihaila, actual secretar de stat in Ministerul Sanatații, propunerea USR-PLUS pentru inlocuirea lui Vlad Voiculescu, va fi aprobata de premier și de partidele din coaliție, conform unor surse politice. Sursa Zilei a anunțat inca de acum patru zile ca noul ministru USR-PLUS propus la Sanatate va…

- Premierul Florin Cițu și consilierul sau Victor Costache, fostul ministru al Sanatații, nu mai mananca de la bufetul Guvernului. Ieri (marti, 13 :), cand nici nu banuiau scandalul ce va urma cu demiterea lui Vlad Voiculescu, cei doi s-au dus agale, in Piața Victoriei, sa ișii cumpere de-ale gurii. La…

- Romania’s Prime Minister Florin Cițu fired Health Minister Vlad Voiculescu on Wednesday and has appointed Deputy Prime Minister Dan Barna as interim Health Minister to lead the Ministry of Health until a new minister is appointed, according to politico.eu. Cițu also announced that Andreea Moldovan State…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu nu le cere scuze rudelor morților inmormantați fara haine acuzand o „intrebare capcana” in legatura cu „un neadevar”, din partea Antenei 3, televiziunea care a facut dezvaluiri in ultimele zile, privind un nou protocol cu care clericii și oficialii sunt de acord,…

- Four communes in Ilfov county, Balotesti, Mogosoaia, Snagov and Stefanestii de Jos, were placed under quarantine starting Wednesday, March 24, according to Romania-Insider. The four communes will remain under quarantine for two weeks until April 7, at 22:00. Any trips outside the house in the four…

- The Mayor of Timișoara Dominic Fritz announced on Wednesday that the number of COVID-19 cases in the city is rising and that there are no more intensive care beds in the city’s hospitals, according to Romania-Insider. Fritz suggested that the city may need a new quarantine to reduce the crisis. He…