Stiri pe aceeasi tema

- Exista o multime de motive pentru care oamenii ar putea schimba coasta baltica cu cea mediteraneana. La mai bine de trei decenii de la prabusirea comunismului, polonezii sunt mai bogati ca niciodata. Multi dintre cei care au inceput afaceri la inceputul anilor 1990 cauta acum sa se pensioneze. Iar munca…

- Ucraina spera sa semneze un acord in iunie pentru cumpararea a doua reactoare nucleare din Bulgaria, deoarece incearca sa compenseze pierderea masivei centrale nucleare Zaporojie cu șase reactoare, a declarat șeful Energoatom pentru Reuters, scrie nergypress.gr. Noile reactoare vor fi construite…

- Emisarul special al Chinei pentru regiunea eurasiatica, Li Hui, a declarat vineri, dupa recentul sau turneu in Europa, ca, dupa peste doi ani de conflict in Ucraina, nu a vazut "semne de detensionare", ci o "fractura imensa" intre Ucraina si Rusia cu privire la negocieri. El a constatat totusi existenta…

- O confruntare directa intre Rusia și NATO ar duce lumea „la doar un pas de un al treilea razboi mondial”, le-a spus Putin reporterilor, in timpul discursului prin care a sarbatorit victoria in alegerile prezidențiale și a scos in evidența strategia sa intransigenta in razboiul din Ucraina, scrie Newsweek.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține ca Europa nu va mai fi in siguranța daca Rusia caștiga in Ucraina. In interviurile acordate pentru TF1 și France 2, lideruk de la Paris a vorbit despre ajutorarea ucrainenilor, trimiterea de trupe in Ucraina și amenințarile nucleare ale Rusiei.Macron…

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat din nou Occidentul cu un razboi nuclear total daca Rusia, in urma razboiului in Ucraina, este impinsa inapoi la granitele sale din 1991, recunoscute la nivel international, relateaza dpa.

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…