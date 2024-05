(UPDATE) Accident la Glodeanu Sărat. ,,Cinci persoane sunt evaluate medical” Poliția precizeaza ca, in urma accidentului, trei tineri au fost raniți. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, unul condus pe strada Brutariei catre intersecția cu strada Bisericii, de catre un șofer in varsta de 25 de ani, din Bistrița Nasaud și cel condus pe strada Bisercii, de catre un șofer buzoian, de 36 de ani. Accidentul s-a soldat cu ranirea a 3 pasageri din mașina buzoianului, tineri cu varste cuprinse intre 20 și 25 de ani, din Buzau și Ilfov. Persoanele ranite au fost preluate de ambulanța și transportate la spital pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

