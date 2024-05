Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, pentru ca nu aplica in mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, informeaza un comunicat…

- In Uniunea Europeana a inceput o mare dezbatere europeana despre viitorul și reforma Politicii de coeziune și a fondurlor europene dupa anul 2027. Ca europarlamentar al Romaniei voi fi o aparatoare a unei Politici de Coeziune care sa ramana instrumentul investițional cel mai puternic finanțat din bugetul…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Ieri, Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificata de Romania pentru sprijinirea producatorilor de tomate si usturoi, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit…

