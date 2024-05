Următoarea minivacanţă după Paște. Când vor sta românii mai multe zile acasă Prima cea mai lunga minivacanța s-a incheiat, din pacate fara a avea vreme buna. Dar, conform calendarului anunțat, s-a aflat și cand va fi urmatoarea minivacanta dupa Paște, perioada cand vor sta romanii mai multe zile acasa. Cand va fi urmatoarea minivacanta dupa Paște Dupa aceste 6 zile de vacanța, acordate de 1 Mai și […] The post Urmatoarea minivacanta dupa Paște. Cand vor sta romanii mai multe zile acasa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

