Romania’s first 24-hour vaccination centre to open in Timisoara RO Vaccinare, the official national platform for information on COVID-19 vaccination announced on their Facebook page that a 24-hour vaccination centre is set to open at the County Hospital in Timisoara on March 23 and it will be the first 24-hour centre in Romania, according to Romania-Insider. Immunization at the centre will only be done with the […] The post Romania’s first 24-hour vaccination centre to open in Timisoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

