Romanian-Japanese duo Niculescu-Doi advances to semis at Shenzhen Open

- Monica Niculescu (32 de ani) și Misaki Doi (28 de ani) s-au calificat azi in semifinalele turneului de la Shenzhen. Romanca și japoneza au trecut de Elise Mertens (24 de ani) și Arina Sabalenka (21 de ani) cu 7-5, 6-4. Victoria reușita de Monica și partenera ei e una importanta, perechea belgiano-bielorusa…

- Raluca Olaru și Dalila Jakupovic (Romania / Slovenia) s-au calificat in sferturile probei de dublu din cadrul turneului de categorie International de la Shenzhen ( China ). Olaru și Jakupovic au invins perechea Irina Begu / Kristyna Pliskova (Romania / Cehia), scor 3-6, 7-6(3), 11-9, dupa o ora și 49…

- The pair made up of Romanian tennis player Monica Niculescu and Japanese tennis player Misaki Doi qualified on Monday for the quarterfinals of the women's doubles at the WTA tournament in Shenzen (China) - Shenzhen Open, with total prizes worth 775,000 US dollars, after defeating the duo made up…

- Jucatoarele de tenis Elise Mertens (Belgia, 18 WTA, cap de serie nr. 6), Daiana Iastremska (Ucraina, 24 WTA, cap de serie nr. 10) si Sofia Kenin (SUA, 12 WTA, cap de serie nr. 2) au obtinut victorii miercuri in cadrul turneului de tenis de la Zhuhai (China), WTA Elite Trophy, competitie de consolare…