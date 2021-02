Premierul Florin Cițu a anunțat ca Romania s-a angajat in fața Comisiei Europene sa produca vaccin Covid. Premierul Cițu a fost intrebat daca Romania va cumpara vaccinul rusesc sau chinezesc, moment in care el precizat ca nu poate fi vorba despre acest lucru, insa, Romania planuiește sa produca un vaccin Covid in țara, la Institutul Cantacuzino. Florin Citu, premier roman: „Romania a avut o comunicare cu Comisia Europeana. Vom face un lucru mult mai bun. Vom incerca sa producem vaccinul in Romania, la Cantacuzino. Am trimis o scrisoare, in urma unei intrebari adresate de Comisia Europeana, si…