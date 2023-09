Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-130 Hercules, aparținand Fortelor Aeriene Romane, a decolat sambata, 16 septembrie, de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Banciulescu”, cu destinatia Benghazi, Libia. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale, Fortele Aeriene au planificat…

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a decolat sambata, 16 septembrie, de la Baza 90 Transport Aerian, spre Benghazi, Libia, pentru a duce prima tranșa din ajutoarele gratuita pe care Romania le trimite catre aceasta țara, afectata de inundații de proporții uriașe in urma ruperii a doua…

- Romania trimite ajutoare in Libia, țara afectata de inundații devastatoare. O aeronava militara, incarcata cu zeci de tone de ajutoare, a decolat sambata din București și va ajunge in curand in Libia. Este o situație fara precedent, este una din cele mai mari catastrofe mondiale care s-au intamplat…

- O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a decolat, sambata dimineata, de pe Baza 90 Transport Aerian "Comandor aviator Gheorghe Banciulescu", cu destinatia Benghazi, Libia, pentru a transporta prima transa din ajutoarele pe care Romania le trimite ca

- Un avion Hercules al Forțelor Aeriene Romane a plecat sambata cu ajutoare spre Libia!Un avion Hercules al Forțelor Aeriene Romana a plecat sambata cu ajutoare acordate de statul roman spre Libia, țara afectata de inundații catastrofale, informeaza Mediafax. O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene…

- O aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a decolat sambata, 16 septembrie 2023, de pe Baza 90 Transport Aerian "Comandor aviator Gheorghe Banciulescu", cu destinatia Benghazi, Libia, pentru a transporta prima transa din ajutoarele pe care Romania le trimite ca asistenta internationala cu…

- Inca o persoana ranita in explozia de la statia GPL din localitatea Crevedia va fi transportata pe cale aeriana la un spital din Germania, anunța MApN. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a aprobat executarea unei noi misiuni umanitare marti, la ora…

- Un pacient cu arsuri de la Spitalul Bagdasar-Arseni este transportat marti, cu o aeronava militara la un spital din Germania, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. La solicitarea șefului DSU, Raed Arafat, aeronava transporta barbatul ars la un spital din Germania.”Ministrul apararii nationale,…