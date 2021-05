România - tendinţă de scădere a ratei de infectare cu noul coronavirus Romania - tendinta de scadere a ratei de infectare cu noul coronavirus Foto: MApN În România, în toata țara, rata de infectare cu norul coronavirus este pe o tendinta de scadere. Bucurestiul cu cea mai mare incidenta de îmbolnavire cu COVID-19, are mai putin de 2 cazuri / 1.000 de locuitori. În prezent sunt numai trei judete care figureaza ca zone galbene, cu rata de contagiune peste pragul de 1,5 / 1.000.

Etichete incidența imbolnaviretendința de scaderepandemia covid-19

