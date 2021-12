Romania, singura tara din Uniunea Europeana care se afla in scenariul verde. Potrivit datelor INSP, in prezent Marea Britanie și Franța sunt țarile din Europa cu cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica, Marea Britanie a raportat in ultimele 24 de ore 54.073 noi cazuri de coronavirus si 132 de decese. De asemenea, Franta a raportat 53.720 cazuri confirmate cu covid-19 si 65 decese. Si Germania a raportat in ultimele 24 de ore 32.646 cazuri confirmate si 132 decese, iar Italia a avut 21.035 cazuri…