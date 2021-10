Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care toate negocierile pentru formarea unei majoritați care sa susțina un guvern monocolor USR au eșuat, Dacian Cioloș continua jocul iresponsabilitații și vine cu o propunere de executiv in Parlamentul Romaniei. In fapt, Cioloș nu face altceva decat sa prelungeasca criza guvernamentala…

- Asociatia Energia Inteligenta cere, intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Romaniei, premierului si Parlamentului, declansarea Starii de Alerta Energetica si supraimpozitarea supraprofiturilor furnizorilor.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca Dreapta intoarce Romania in anii 1996 - 2000, in conditiile in care "o alta Conventie Democrata", cu PNL si USR, se cearta pe putere, in vreme ce tara "se scufunda" in criza.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza PNL si USR de instabilitate, fiind asemanata situatia din prezent cu cea din 1996-2000, cand la putere era Conventia Democrata Romana, adica o alianta formata din numeroase partide, printre care PNTCD, PNL si PD.

- In replica, liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu: Criza e domnul Iohannis! PSD ramane consecvent pentru alegeri anticipate Ieri, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Guvernul interimar va ramane in functie pana la gasirea unei solutii si s-a declarat sceptic ca o solutie se va cristaliza…

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comparat guvernul cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca. Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca Romania se confrunta in prezent cu trei mari crize. „Noi…

- Romania in criza, e agitația pe scena politica, membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) se intrunesc la aceasta ora (23.30) in sistem on-line pentru a stabili calendarul privind citirea și votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, iar președintele ii da cu Afganistanul.…