- Doar 22% dintre bulgari si 23% dintre romani au facut achizitii online in 2019, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2019, campionii achizitiilor online din UE au fost locuitorii din Danemarca (84%),…

- Oficiul European de Statistica (Eurostat) a dat publicitații datele pe anul trecut, care arata cine sunt campionii cumparaturilor pe Internet: locuitorii din Danemarca (84%), Suedia (82%), Olanda (81%), Germania (79%) si Finlanda (73%). La polul opus, cu cel mai redus procent, s-au situat Bulgaria (22%)…

- Romania, Slovenia si Slovacia au inregistrat cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, in februarie, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In ritm anual,…

- Prețurile locuințelor din Romania sunt cu 26% mai mici fața de boom-ul imobiliar din 2007. Țarile UE in care propietațile s-au scumpit cu peste 80% Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, de la boomul imobiliar din 2007 și pana in 2019, exceptie facand doar sase state membre…

- Numarul de companii nou infiintate in Uniunea Europeana reprezenta 9,3% din totalul firmelor active in UE in anul 2017, un nivel stabil fata de 2016, dar in crestere fata de o rata de 9% inregistrata in 2012, arata datele prezentate luni de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). In 2017, procentajul…

- In Uniunea Europeana, suprafața de teren totala alocata agriculturii organice a fost de 13,4 milioane de hectare in 2018, echivalentul a 7,5% din totalul suprafeței agricole utilizate, ceea ce reprezinta o creștere de 34% intre anii 2012 și 2018, potrivit datelor Eurostat publicate miercuri, conform…

87% dintre persoanele cu varsta intre 16 si 74 de ani din Uniunea Europeana au declarat in 2019 ca au folosit Internetul in ultimele trei luni, pe ultimele locuri in UE fiind romanii (74%) si bulgarii (68%), arata datele publicate luni de Eurostat.