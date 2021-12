Stiri pe aceeasi tema

- Produsele fermierilor romani sunt de calitate, trebuie, insa, sa și ajunga pe mesele romanilor, iar aici trebuie sa intervina Ministerul Agriculturii prin politicile sale, susține ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. “Satul romanesc va disparea, atunci cand toata populația…

- Adrian Chesnoiu, ministrul numit al Agriculturii, spune ca iși dorește ca in mandatul sau legumicultorii sa nu se mai confrunte cu problemele de acum legate de vanzarea produselor, astfel incat nicio roșie sa nu ramana nerecoltata, iar varza sau castraveții sa nu mai ajunga la groapa de gunoi. Iar acest…

- Execuția bugetara la Ministerul Agriculturii, la data de 30 octombrie, este sub 50%, a declarat Adrian Chesnoiu, ministru desemnat al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, care a mai precizat ca deși ministerul a avut la dispoziție sume importante de bani, acestea nu au fost folosite, ceea ce spune multe…

- Comisia Europeana s-a angajat sa propuna intr-o saptamana soluții la creșterea prețurilor la energie electrica, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis. „Am avut o prima discuție despre prețurile la energie, in special prețurile la electricitate, și am convenit sa urgentam toate demersurile.…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Ministerul Agriculturii este interesat de transferul de tehnologie pentru dezvoltarea infrastructurii de irigatii de la parteneri americani, i-a transmis, joi, ministrul de resort, Adrian Oros, noului atasat regional al SUA pentru Romania pe probleme de agricultura, Alicia Hernandez, potrivit unui…

- Ministerul Agriculturii este interesat de transferul de tehnologie pentru dezvoltarea infrastructurii de irigatii de la parteneri americani, i-a transmis, joi, ministrul de resort, Adrian Oros, noului atasat regional al SUA pentru Romania pe probleme de agricultura, Alicia Hernandez, potrivit unui comunicat…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Guvernul intentioneaza sa adopte o propunere prin care personalul din sistemul medical care nu este vaccinat sa se testeze periodic pe cheltuiala proprie, precizand ca varianta a fost discutata in prima lectura. El a fost intrebat de jurnalisti daca Guvernul…