- Ministerul Afacerilor Externe (MAE ) anunta ca Romania va prelua, de la 1 ianuarie 2023, doua noi mandate de Ambasada Punct de Contact NATO (Contact Point Embassy – CPE) in Georgia, respectiv in Iordania, pentru o perioada de doi ani (2023-2024), in urma deciziei NATO in acest sens.In Georgia, mandatul…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis sambata, 23 iulie, ca Romania va prelua timp de doi ani, din 1 ianuarie 2023, mandatul de Punct de Contact NATO in Georgia, țara aflata in vecinatatea razboiului, dar și in Iordania. Decizia NATO are la baza „agresiunea brutala și nejustificata a Rusiei asupra…

- Alianța Nord Atlantica incepe procedurile oficiale necesare aderarii Finlandei și Suediei , care urmeaza sa semneze protocoalele de aderare la NATO. “Finlanda si Suedia au incheiat discutiile despre aderare, asa cum a fost stabilit de catre liderii NATO la Summitul din Madrid. Ambele state au confirmat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o intrevedere cu membrii Grupului de Observatori ai NATO din Senatul SUA, context in care a discutat despre importanta strategica a Marii Negre pentru securitatea euroatlantica. Dialogul a avut loc in marja Summitului NATO de la Madrid. Potrivit…

- Participarea presedintelui Klaus Iohannis la summitul de la Madrid Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa timp de doua zile la summitul NATO de la Madrid, unde se va discuta despre razboiul de agresiune…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o intrevedere cu noul ministru pentru Europa si al Afacerilor Externe al Republicii Franceze, Catherine Colonna, in marja participarii ministrului roman de externe la Conferinta ministeriala a OCDE ce are loc la Paris pana vineri. Potrivit unui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit vineri la Istanbul pe ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Cu acest prilej, Bogdan Aurescu a menționat necesitatea reflectarii in documentele Summitului de la Madrid, inclusiv in noul Concept Strategic, a importanței strategice a regiunii…

- Președintele finlandez Sauli Niinisto a anunțat in mod oficial ca țara nordica va solicita sa adere la NATO, deschizand calea pentru extinderea alianței militare occidentale pe fondul invaziei declanșate de Rusia in Ucraina, relateaza AP și Sky News. Anunțul a fost facut duminica, 15 mai, intr-o conferința…