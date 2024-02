Stoltenberg a promis interoperabilitate și sprijin pentru Ucraina In contextul tensiunilor geopolitice crescande și al provocarilor de securitate din estul Europei, Jens Stoltenberg , Secretarul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a vorbit despre complexitatea și sensibilitatea procesului de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica. Astfel, in cadrul unui amplu interviu acordat publicatiei ucrainene Suspilne, Jens Stoltenberg a subliniat ca, deși exista un angajament clar și neclintit fața de integrarea Ucrainei in cadrul alianței, traseul catre aceasta aderare este inca impanzit de incertitudini și demersurile trebuie facute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

