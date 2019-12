Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu a fost desemnata jucatoarea meciului România – Senegal, de la Campionatul Mondial de handbal, dar nu se entuziasmeaza de prestația ei. Deși a marcat de 13 ori în poarta Senegalului, Neagu este mulțumita, mai mult, de jocul colectiv, potrivit Mediafax.Cea mai buna…

- Victorie pentru nationala feminina de handbal a Romaniei la Campionatul Mondial! Cristina Neagu a facut spectacol cu 13 goluri marcate si Romania a invins Senegal cu 29-24, la Kumamoto, in Grupa C a competitiei. Marti este urmatorul joc impotriva nationalei din Kazahstan.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost umilita de Spania cu scorul de 31-16 (16-9), sambata, la Kumamoto, in primul sau meci din Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele, decimate de absente, lipsite de omogenitate si neinspirate, au facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…