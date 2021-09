Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș: ”Universitațile din Romania nu au suficienți profesori de informatica. Asta in pofida faptului ca domeniul IT finanțeaza 6% din produsul intern brut, conform doamnei Beliuța de la Aleph News. In pofida faptului ca fiecare IT-ist a generat un surplus de 8.000…

- Suma medie alocata de la buget pentru cercetare si dezvoltare (R&D) in Uniunea Europeana a fost de 225 de euro pe persoana in 2020, iar tarile cu cei mai putini bani repartizati pentru acest domeniu au fost Romania (15 euro pe persoana), Bulgaria (21 de euro), Ungaria (39 de euro) si Letonia (42 de…

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este primul oficial al Uniunii Europene care efectueaza o vizita la Chisinau in contextul nou creat de victoria fortelor pro-reforma, pro-democratice si pro-europene la recentele alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie, a informat MAE.Ministrul Bogdan…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Numarul de locuitori va creste doar in Ilfov, in Iasi va stagna,…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Numarul de locuitori va creste doar in Ilfov, in Iasi va stagna,…

- Romania are oportunitatea de a accesa, in perioada 2021-2030, 6-7 miliarde euro din suma alocata prin Fondul pentru Modernizare, instrument proiectat de Uniunea Europeana pentru a finanța investiții destinate modernizarii sectorului energetic in zece state europene. Țara noastra risca sa rateze primul…

- Anul trecut, 41% din populatia UE cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres. In conditiile…