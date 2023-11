Romania s-a clasat pe al treilea loc la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Anunțul a fost facut de vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Gabriel Toncean. „In perioada 31 octombrie – 6 noiembrie 2023, lotul national al Romaniei s-a remarcat in premiera la Campionatul Mondial de Culturism si Fitness desfasurat in Santa Susanna, Spania. Cu un total de 46 de sportivi in competitie, Romania a reusit sa obtina locul 3 pe natiuni, marcand astfel cel mai bun rezultat din istoria Federatiei Romane de Culturism si Fitness, cu 32 de medalii obtinute. Campionatul Mondial din acest…