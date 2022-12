România NU intră în Schengen. Austria nu a cedat. Vot favorabil pentru Croația Romania, care așteapta intrarea in Schengen de 11 ani, nu intra in spațiul european de libera circulație nici de aceasta data. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a votat, joi, […] The post Romania NU intra in Schengen. Austria nu a cedat. Vot favorabil pentru Croația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

