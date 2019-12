Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, riscul fiind eliminat in ultimele doua luni, anunta Guvernul

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Ioan Marcel Boloș anunța zero decomitere, 1 miliard euro solicitați la rambursare și aproape 500 milioane euro realizați in avans. „Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, in ultimele doua luni fiind eliminat riscul dezangajarii ce parea iminent. Sumele prevazute pentru anul…

- Riscul dezangajarii ce parea iminent a fost eliminat in ultimele doua luni pentru toate programele operationale, iar valoarea declaratiilor de cheltuieli care au fost transmise Ministerului Finantelor Publice de la inceputul lunii noiembrie pana la sfarsitul acestui an a fost de 1,02 miliarde euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) a declarat catre Autoritatea de Control si Plata suma de 378 milioane euro, pana la sfarsitul lunii octombrie, urmand ca, la inceputul lunii decembrie aplicatia de plata sa fie transmisa, spre decontare, Comisiei Europene,…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…

- Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. "Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru a-l instala…

- Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile au o maturitate reziduala de 4,1 ani, o rata a cuponului de 1%, si o dobanda cumulata de 45,21…