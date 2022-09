România, mari probleme cu datoria externă. Ce provoacă dezechilibrul Deficitul de cont curent al Romaniei continua sa creasca, in condițiile in care țara noastra a incheiat 2021 cu un dezechilibru de 7% din PIB. Deficitul major al balanței comerciale a facut ca, in ciuda unui reviriment al investițiilor straine, deficitul de cont curent sa urce cu 64% in primele șapte luni. Nivelul de avarie stabilit la nivel european este de doar minus 4% din PIB, potrivit pactului pentru macrostabilitate. Datoria externa a crescut cu aproape 6 miliarde euro Deși investițiile straine, prin care se poate finanța dezechilibrul balanței externe fara a afecta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a ajuns la 140 de miliarde de euro, in urma unei creșteri de aproape 6 miliarde in ultimele șapte luni ale anului 2022. Banca Naționala a Romaniei a oferit toate datele exacte. Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale anului cu 5,81 miliarde…

- ” Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,505 miliarde euro (comparativ cu 3,830 miliarde euro in perioada ianuarie – iulie 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,153 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- Romania traieste tot mai mult pe datorie. In primele 6 luni ale acestui an, numai imprumuturile externe au crescut cu peste 2,6 miliarde de euro. Suma totala pe care o datoreaza tara noastra depaseste 137 de miliarde de euro, noteaza stiri.tvr.ro . Analistii financiari spun ca achitarea acestor imprumuturi…

- Romania traieste tot mai mult pe datorie. In primele 6 luni ale acestui an, numai imprumuturile externe au crescut cu peste 2,6 miliarde de euro. Suma totala pe care o datoreaza tara noastra depaseste 137 de miliarde de euro.

- ”In perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,645 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 93,691 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- In perioada ianuarie - iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,64 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naționala. Datoria externa pe termen lung a insumat 93,69 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe) iar datoria externa pe termen scurt era…

- Deficitul de cont curent a urcat la 10,2 miliarde de euro dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 5,7 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, un avans de aproape 79%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. „In perioada ianuarie – mai 2022, contul curent al balantei de plati…

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…