România mai primește o șansă la Schengen săptămâna aceasta Ușa spațiului Schengen ar putea fi deschisa pentru Romania mai curand decat se spera, o noua discuție pe aceasta tema urmand a avea loc saptamana aceasta. „Tocmai s-a aprobat schimbarea ordinii de zi a plenarei Parlamentului European de saptamana aceasta de la Strasbourg și s-a adaugat punctul privind Consiliul JAI de saptamana trecuta și votul de veto impotriva Romaniei”, a transmis luni seara europarlamentarul USR, Vlad Botoș. Joia trecuta, Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Teoretic, votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veto-ul guvernului de la Viena pentru aderarea celor doua țari la spațiul european fara frontiere interne nu va reduce afluxul de imigranți ilegali, dar strica relațiile cu mai mulți parteneri, observa un articol de opinie din cotidianul austriac Die Presse.Poziția guvernului condus de cancelarul conservator…

- Croația a fost primita astazi in spațiul Schengen, dar Romania și Bulgaria nu, prin veto-ul Austriei și Olandei. Lucian Pirvoiu transmite de la Bruxelles din culisele discuțiilor din ședința Consiliului JAI.

- Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Teoretic, votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei. Austria nu și-a schimbat poziția…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a avut o intervenție in direct la televiziunea de stat austriaca ORF prin care a pledat cauza aderarii Romaniei la spațiul Schengen. El a catalogat refuzul Vienei drept „o greșeala grava”, afirmand ca „aspirațiile europene a milioane de oameni sunt luate ostatice…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, 28 noiembrie, dupa consultarile politice cu ministrul afacerilor externe si europene al Croatiei, Gordan Grlic Radman, ca Romania si Croatia sunt gata sa intre in Spațiul Schengen si ca sunt „parte a solutiei de care are nevoie in acest moment Uniunea…

- Targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, se va desfașura in perioada 26 – 30 octombrie 2022, in Centrul Expozițional Romexpo. Expoziția prezinta cele mai noi tendințe din domeniul agriculturii viticolturii, horticolturii și zootehniei, adresandu-se companiilor de profil din Romania…

- Azerbaidjanul face tot ce-i sta in putinta sa furnizeze gaze Romaniei, insa exista cel putin 10 tari europene care cer gaze acum statului caspic, a afirmat, joi, Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Azerbaidjan. El a fost prezent la Bucuresti la conferinta Romanian International Gas Conference,…