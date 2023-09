România, lider de piață privind exportul de grâu în afara Uniunii Europene, în iulie și august Romania este lider de piața in ceea ce privește exportul graului in afara Uniunii Europene, in anul comercial care a inceput la 1 iulie. Romania a livrat in afara spațiului comunitar 1,26 de milioane de tone de grau doar in primele 2 luni ale acestui an comercial, care a inceput la 1 iulie. Așadar, Romania este, in acest moment, lider de piața in condițiile in care Franța, care era cel mai mare exportator din ultimii ani, a livrat doar 765.000 de tone. Romania a livrat peste 20% din graul comun care a plecat din Europa in lunile iulie și august. Fermierii locali sunt lideri de piața… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

