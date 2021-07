Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dona Republicii Moldova un nou lot de vaccin impotriva COVID-19. Este vorba despre 100.620 de doze marca Pfizer-BioNTech care vor ajunge in țara in urmatoarele zile.„O veste foarte buna ne-a venit de la București: in urma discuției pe care am avut-o, acum cateva saptamani, cu Prim-ministrul…

- Comandantul unitații a confirmat faptul ca cercetarile pentru un nou vaccin sunt in lucru, dar nu a vrut sa dezvaluie care este stadiul proiectului. Acest vaccin sub forma de pastile masticabile urmeaza sa fie introdus in diverse scheme de tratament sau prevenție pentru infectarea cu virusul SARS-CoV-2.Unitatea…

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID-19, din cauza interesului scazut al populației. Pentru a evita ca serurile sa expire in depozite, in loc de peste 7 milioane de doze de ser, tara vecina va primi doar 2,6 milioane in aceasta luna.

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Ministerul de Externe a actualizat vineri informațiile privind accesul cetațenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state. Astfel, de la 1 iunie moldovenii cu pașaport biometric vor putea calatori liber in Romania. Aceștia vor trebui sa prezinte la vama doar…

- Romania va dona Republicii Moldova 100 000 de doze de vaccin anti-Covid-19. De asemenea, autoritațile de la București au aprobat decizia de a oferi spre revanzare cate 200 000 de doze pe luna din loturile disponibile la prețul negociat de Uniunea Europeana. Despre aceasta a anunțat președinta țarii,…

- Romania va dona Republicii Moldova si Ucrainei cate 100.000 de doze de vaccin anti Covid AstraZeneca. Decizia a fost aprobata in cadrul sedintei de guvern de miercuri, a anunțat premierul Florin Cițu.

- Aeronava care a transportat ajutoarele trimise in India, țara greu incercata de situația provocata de noul coronavirus, a ajuns deja la New Dehli. Este vorba despre un avion al Forțelor Aeriene Romane, in care au fost incarcate zeci de butelii și concentratoare de oxigen. Avionul a aterizat in capitala…

- Pandemia face ravagii in aceasta țara care se confrunta zilnic cu sute de mii de cazuri noi de Covid-19, ajungand la un total de peste 17 milioane de cazuri de imbolnaviri de la inceputul crizei. Creșterea accelerata a numarului de cazuri noi de Covid-19 a generat un adevarat dezastru imunitar in…