Nationala de fotbal a Romaniei a inceput, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, intalnind Andorra in grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. La pauza, scorul este 1-0 pentru tricolori.

Nationala de fotbal a Romaniei incepe, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, urmand sa intalneasca Andorra, in preliminariile Campionatului European din 2024, scrie news.ro.Romania joaca in preliminarii in grupa I, cu Israel, Elvetia, Belarus, Andorra si Kosovo.

Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 38-20, de selectionata Portugaliei, in ultimul meci din Grupa B a Rugby Europe Championship, Portugalia, potrivit news.ro.

Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa Ungariei, scor 74-58 (37-34), in ultimul meci din grupa C de calificare la CE2023. Tricolorele au incheiat pe ultimul loc, cu o singura victorie.

Reprezentativa U18 a Romaniei a caștigat, cu 2-0, marți, partida cu Cipru U18, primul meci amical din cantonamentul din Cipru.

Teodor Corban, cunoscut pentru rolurile din filmele „Aferim", „Dupa dealuri" sau „Pozitia copilului", a murit la varsta de 65 de ani.

Campioana la volei feminin Volei Alba Blaj a obtinut marti, in deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu formatia Prometey Dnipro, in etapa a III-a, informeaza News.ro.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara Praktiker-Vac, scor 40-30 (21-18), in primul meci al grupei D din European League, potrivit news.ro.