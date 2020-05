Stiri pe aceeasi tema

- Romania e in zona maxima de risc pandemic, alaturi de Statele Unite, Suedia și Marea Britanie, avertizeaza medicii. Graficul rezultat dintr-o analiza matematica arata ca de o luna stam pe un varf cu o medie zilnica a cazurilor intre 300 și 350. In celelalte țari ale Zonei Roșii persista focarele de…

- Romania, Polonia, Marea Britanie, Suedia și Bulgaria sunt cele cinci state europene care inca nu au atins varful epidemiei de coronavirus, a declarat luni Andrea Ammon șefa agenției UE pentru controlul bolilor, citata de Hotnews. Oficialul l-a contrazis astfel pe premierul britanic Boris Johnson care…

- Dr. Anthony Fauci, imunologul american care conduce Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite, dar și unul dintre principalii membri ai grupului de lucru pentru lupta impotriva coronavirusul al administrației spune ca mai multe vieți ar fi putut fi salvate daca guvernul…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a subliniat, intr-o intervenție la Digi24, ca in aceasta perioada nu incurajeaza deloc transportul muncitorilor sezonieri in Marea Britanie. Diplomatul roman a recunoscut ca a avut solicitari privind cautarea unor soluții pentru transferul muncitorilor…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta prin Fundatia pentru SMURD achizitioneaza prima sectie de terapie intensiva mobila din Romania, in valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacientii in stare critica, urmare a infectiei cu SARS-CoV-2. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a DSU,…

- Din totalul de 1.950 de cazuri confirmate in perioada primei luni a epidemiei de SARS-CoV-2, 420 de imbolnaviri au fost inregistrate la persoane care au revenit in Romania din strainatate, ponderea cazurilor de import fiind de 21.5%. Acestea au fost in scadere in fiecare saptamana, susține INstitutl…

- O septuagenara venita cu un microbuz din Marea Britanie a murit, in aceasta dimineața in Punctul de Frontiera Nadlac, dupa ce a acuzat o stare de rau. Potrivit Poliției de Frontiera, „in aceasta dimineata, la ora 10.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s¬-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…