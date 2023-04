România, în topul țărilor cu cel mai ieftin Internet fix din lume Romania are unele dintre cele mai bune prețuri din lume la abonamentele de Internet fix, doar patru state avand tarife mai mici, potrivit unui studiu derulat de cable.co.uk. Cel mai ieftin Internet in banda larga din lume este in Sudan, cu un cost mediu de 2,3 dolari pe luna, apoi in Kazahstan (5,11 dolari pe luna), Republica Moldova, cu 7,03 dolari pe luna, și Belarus (7,34 de dolari pe luna). La capatul opus, cel mai scump este in Burundi, unde locuitorii scot din buzunar 383,79 de dolari pe luna, daca vor sa aiba acces la Internet broadband. Compania britanica specializata in studierea pieței… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala e handbal feminin a Romaniei si-a aflat joi seara adversarele din preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Nationala Romaniei a fost repartizata in Grupa 1, alaturi de Croatia, Grecia si Bosnia-Hertegovina. 31 de echipe participa in faza preliminariilor si doar 24 dintre…

- Peste 4 milioane de copii s-au nascut in Uniunea Europeana in fiecare an in ultimele trei decenii, dar aceste cifre arata o tendința de scadere. In 2021 s-au nascut 4,09 milioane de copii, fiind a doua cea mai mica cifra din 1960 pana acum. Cea mai mica cifra a fost inregistrata in 2020, cand s-au nascut…

- Romania se afla in top 5 țari cu rata cea mai mare fertilitații. Afla cine sta cel mai bine la capitolul fertilitate, dar și țarile unde copiii se fac din ce in ce mai greu. Potrivit Eurostat, in Uniunea Europeana, Franța se afla in topul țarilor cu fertilitatea cea mai mare inregistrata in 2021. Iar…

- In afara de Romania, aceasta initiativa este sprijinita de Republica Ceha, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Ungaria si Slovacia. Propunerea de reglementare legislativa numita Euro 7, pe care tarile UE si europarlamentarii vor incepe sa o negocieze in acest an, ar inaspri limitele pentru emisiile…

- Salvatorii au dormit chiar pe moloz langa ruinele cladirilor, incalziți cu paturi și de un foc de tabara in orașul Antakya, din Turcia, din sudul țarii, dupa ce un cutremur mortal a lovit Turcia și Siria saptamana trecuta. A fost unul dintre cele mai grave cutremure din istoria moderna a Turciei, bilanțul…

- UE mobilizeaza peste 1.180 de salvatori in Turcia prin Mecanismul de protecție civila, anunța Mediafax. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade care a zdruncinat Turcia si Siria luni dimineata a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz, informeaza Agerpres. Dupa activarea mecanismului de protectie civila al UE la cererea Turciei, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…