- Impușcarea ursului Arthur, un exemplar de 17 ani despre care se spune ca ar fi fost cel mai mare din Europa, schimba legislația in Romania. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi seara, la Digi24, ca a schimbat regulile privind impușcarea urșilor care reprezinta un pericol pentru comunitați.…

- Presa internationala a relatat, miercuri, cazul ursului Arthur, ucis in Romania de printul Emanuel von und zu Liechtenstein, animal despre care scrie ca era “regele ursilor”. “Print blamat pentru ca a impuscat unul dintre cei mai mari ursi din Europa”, a titrat bbc.com. Site-ul mentioneaza…

- „Prinț din Liechtenstein acuzat ca a impușcat cel mai mare urs din Romania”, este titlul folosit de junaliștii britanici de la The Guardian, care au prezentat cazul ursului Arthur ucis intr-o zona protejata din Carpați. Grupurile ecologiste Agent Green din Romania și ONG-ul austriac VGT l-au acuzat…

- A fost deschis un dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna, de catre prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, a anunțat Poliția Covasna. Poliția s-a autosesizat in acest caz și a deschis dosar penal pentru infracțiunile de braconaj și…

- Cercetarea se desfașoara, deocamdata, in rem, fara sa fie identificata o persoana anume.Prima persoana care a admis ca se poatre ajunge și la o ancheta penala a fost comisarul șef al Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu. Și ministrul Mediului a afirmat ca s-au deschis anchete dupa izbucnirea…

- Cazul ursului Arthur, ucis de catre prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, a ajuns pe masa procurorilor. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. La o prima verificare, toate avizele primite de prințul din Austria ar fi in regula, dar…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca a fost demarat un control in Covasna dupa ce Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac, Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein.Organizația de Mediu Agent Green a acuzat ca prințul nu a omorat…