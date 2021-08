Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12 tone de deseuri importate din Germania sub forma de obiecte casnice si de mobilier second hand au fost returnate in tara de origine, in urma unei actiuni comune a politistilor Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- Un urs in varsta de aproximativ patru ani, prins intr-o capcana, a fost salvat luni dimineața de polițiștii și jandarmii din Maramureș, cu ajutorul reprezentanților Garzii de Mediu și ai AJVPS Maramures. Polițiștii și procurorii fac cercetari pentru braconaj.

- Cazurile de importuri ilegale de deșeuri se inmulțesc in Romania. Poliția de Frontiera a transmis, intr-un comunicat de presa , ca a oprit, alaturi de inspectorii de la Garda de Mediu, intrarea in țara a 22 tone de tone de deșeuri, dintre care opt tone intr-un transport de combine frigorifice veche…

- Mai mulți romani au vrut sa aduca in țara, cu șase TIR-uri, peste 100 de tone de haine uzate, carton și plastic. Marfa a fost oprita de polițiștii de la Borș și Varșand. Cele șase TIR-uri, conduse de cetateni romani, au fost oprite la granița, pentru control. Potrivit Poliției de Frontiera, aceștia…

- Autoritațile de control de la granița din Arad au oprit, miercuri, la vama Nadlac II opt TIR-uri incarcate cu 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand. Șoferii nu au putut prezenta documente pentru marfa respectiva, iar intrarea in țara pe la Vama Nadlac II le-a fost…

- Un container care conține 18 tone de deșeuri, provenit din Belgia și care avea ca destinație o firma din Ialomița, a fost descoperit in Portul Constanța, potrivit mediafax.ro. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii din cadrul Garzii de Coasta, in colaborare cu polițiștii…

- Un tanar din comuna Hoparta s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis. Poliția il cerceteaza și pe proprietarul autoturismului, pentru ca i l-a dat sa-l conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, 5 iunie, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce…

- Politistii au deschis un dosar penal si efectueaza cercetari pentru neglijenta in serviciu in cazul unei minore de 17 ani care a fost vaccinata la un centru din municipiul Targu Jiu, desi nu indeplinea conditiile imunizarii cu serul destinat doar persoanelor majore, a informat, joi, purtatorul de…