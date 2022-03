România – Grecia, ora și televizarea. Edi Iordănescu debutează pe banca tehnică a tricolorilor Selectionerul Edward Iordanescu debuteaza, azi, pe banca tehnica a echipei nationale a Romaniei, care va intalni, de la ora 20.15, echipa Greciei, intr-un meci amical. Edi Iordanescu a fost numit in functie la 25 ianuarie, inlocuindu-l pe Mirel Radoi. Contractul sau se intinde pe durata urmatoarelor doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024. La primele sale meciuri pe banca nationalei, cu Grecia vineri si marti cu Israel, Iordanescu a convocat urmatorii jucatori: PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta, 0/0), Horatiu Moldovan (Rapid), Florin Nita (Sparta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aiudeanul Andrei Rațiu a fost convocat de Edward Iordanescu la naționala Romaniei pentru amicalele cu Grecia(25 martie) și Israel(29 martie). Transferat recent de la Slavia Praga la chinezii de la Wuhan, albaiulianul Nicușor Stanciu nu a fost convocat. FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, patru zile mai tarziu. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei. Pe lista finala…

- Astazi, de la ora 13:00, are loc tragerea la sorți a „optimilor” Europa League, eveniment care va fi liveTEXT pe GSP.ro. Avem 4 romani prezenți in aceasta faza a competiției: Valentin Mihaila de la Atalanta, Ianis Hagi de la Rangers, Cicaldau și Moruțan de la Galatasaray. ...

- Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a spus recent ca este posibil ca din cauza vaccinului anti Covid-19 puterea fotbaliștilor sa scada și i-a dat ca exemplu pe jucatorii de la CFR Cluj care ”dormeau pe teren” in meciul cu Rapid.

- Valentin Mihaila (22 de ani), noul jucator al celor de la Atalanta, și-a facut debutul pentru echipa din Bergamo in infrangerea de pe teren propiu, 1-2 cu Cagliari. Imprumutat in aceasta iarna de la Parma, Valentin Mihaila a intrat in minutul 72 al partidei cu Cagliari, la scorul de 2-1 pentru oaspeți,…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, s-a aratat vizibil nemulțumit dupa egalul de sâmbata cu Universitatea Craiova, al treilea consecutiv în Liga 1. Tehnicianul considera nedrept faptul ca echipa sa urmeaza sa joace din nou în campionat marți. "Ce mai pot sa zic, daca…

- Gazzetta dello Sport scrie ca Valentin Mihaila este ca și transferat de Parma, echipa din Serie B, la Atalanta, formație care va evolua în șaisprezecimile Europa League. Mihaila va veni la Atalanta sub forma de împrumut, urmând ca prim-divizionara sa aiba posibilitatea de a-l…

- Dinamo si KS Rakow Czestochowa au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului Deian Sorescu (24 de ani) la clubul polonez, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan, conform paginii de Facebook a gruparii bucurestene.Deian Sorescu a ajuns la Dinamo in 2018 și a jucat 134 de meciuri…