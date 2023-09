Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Daniel Petrescu susține ca, in viitor, contribuția aliaților americani va ramane semnificativa pentru securitatea regionala europeana și relevanta in planul consolidarii apararii Romaniei.

- Ambasadei Israelului in Romania organizeaza, marti, cea de-a cincea editie a evenimentului "Romania - Israel Homeland & Cyber Security Forum, o platforma unica pentru dialogul si colaborarea dintre specialistii romani si israelieni din domeniul securitatii.Potrivit organizatorului, evenimentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, marti, la baza militara de la Cincu, judetul Brasov, insotit de prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Xavier Bettel, care efectueaza o vizita la invitatia partii romane.Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti oficiali au consultari politice,…

- Romania este principalul avocat al reformelor care se desfașoara in Republica Moldova, inclusiv in domeniul militar, afirma ministrul Apararii, Anatolie Nosatii. La o emisiune de la Deschide.md, oficialul a subliniat ca partenerii romani sprijina Republica Moldova atit prin oferirea de echipamente,…

- Parlamentul ceh a ratificat miercuri un tratat in domeniul apararii care incadreaza o prezenta militara americana pe teritoriul ceh, intarind legaturile intre cele doua tari membre ale NATO, relateaza Reuters.Orice decizie concreta privind autorizarea intrarii trupelor americane va necesita totusi…

- Din Germania și pana in Romania, Rusia a fost interesata sa submineze sistemele energetice europene și sa le subordoneze. A reușit in Germania, iar in Romania a pus umarul la alungarea companiilor americane care voiau sa exploateze gazele de șist.

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, insoțit de șeful Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pana, i-a vizitat joi, 13 iulie, pe militarii detașamentului „Carpathian Vipers” dislocat de Forțele Aeriene Romane…