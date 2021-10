România discută cu Ungaria posibilitatea de a transfera pacienți COVID Fara niciun pat liber la ATI in intreaga țara și cu un record de 331 de decese Covid-19, Romania a inceput discuții cu Ungaria in vederea transferarii unor pacienți covid aflați in stare grava in țara vecina. omania a inceput discuțiile cu autoritațile din Ungaria in vederea transferarii unor pacienți covid grav in țara vecina pentru […] The post Romania discuta cu Ungaria posibilitatea de a transfera pacienți COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.500.000 de certificate digitale verzi COVID-19 au fost generate in Romania pana in prezent, a anunțat, miercuri, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. 94,82% dintre aceste certificate au fost eliberate pentru a atesta vaccinarea, a precizat Andrei Baciu. Eliberarea certificatelor…

- Romania a intrat de joi seara in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov-2. Joi a fost ziua in care țara noastra a inregistrat un record absolut de cazuri de Covid-19, peste 12.000. Alaturi de Romania, in zona roșie au intrat și Republica Moldova…

- In spitalele din Romania, duminica mai erau libere 175 din cele 1.024 de paturi la ATI COVID, in Capitala fiind disponibile 51 de paturi la terapie intensiva pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, conform datelor transmise, luni, de autoritați. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la…

- In ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.478 de cazuri de COVID-19 in Romania, și o rata de pozitivare de 9,7%. In același interval au fost inregistrate 73 de decese. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana vineri, in Romania, au fost confirmate 1.139.505 cazuri de persoane infectate cu…

- Cetațenii straini care vor sa se vaccineze anti-COVID in Romania vor plati un tarif de 150 de lei, echivalentul a 30 de euro, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Sanatații. „Tariful unui serviciu de vaccinare impotriva COVID-19 pentru cetațenii straini este de 150 de…

- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și Moderna. Aceasta cantitate ar…

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Ministerul de Extrene din Ungaria a reacționat dupa ce ministrul Justiției Stelian Ion a lasat sa se ințeleaga in cadrul unei emisiuni la TVR ca “vecinii” ar avea interes ca Romania sa nu intre in Schengen. Declarația ministrului Justiției a avut parte de o reacție dura și din partea președintelui UDMR…