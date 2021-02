Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza o rata de 4,41 de doze de vaccin anti COVID-19 administrate la suta de persoane, peste media europeana si in fata unor tari care au sisteme de sanatate mult mai performante, mult mai eficiente, tari precum Germania, Franta Italia, Polonia, a anuntat secretarul de stat in ministerul…

- Europa izoleaza Marea Britanie dupa apariția unei tulpini foarte infecțioase de coronavirus in Regatul Unit. Mutația Sars-Cov-2 a scapat de sub control, recunoaște Matt Hancock, secretarul britanic al sanatații. Franța, Belgia, Italia, Irlanda, Germania, Olanda, Luxemburg, Austria, Romania, Bulgaria,…

- Partida a început cu România în atac Pentru a mai putea spera la locurile fruntașe din aceasta grupa, România are nevoie de o victorie astazi...S-au intonat cele doua imnuri România debuteaza în Grupa Principala II a CE de handbal feminin împotriva…

- Cei de la Facebook au din nou probleme cu produsul Facebook Messenger, cazut in Romania de mai bine de doua ore, dar și in alte țari din Europa. Conform harții oficiale, Messenger de la Facebook pare cazut in toata Europa, in țari ca Polonia, Ungaria, Germania, sau Franța. Fie ca vorbim despre varianta…

- Naționala Romaniei face parte din grupa D a Campionatului European de handbal feminin din acest an, alaturi de Norvegia, Germania și Polonia, grupa ale carei meciuri se desfașoara in orașul danez Kolding. Runda a 2-a a avut loc sambata, 5 decembrie, cu jocurile: Polonia – Romania 24-28 (FOTO, aici Cristina…

- Campionatul European de handbal feminin 2020 incepe joi, 3 decembrie. Romania joaca primul meci impotriva selecționatei Germaniei, chiar in deschiderea turneului. Partida va putea fi urmarita de la ora 19:00, pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport, dar și in format liveTEXT pe GSP.ro. Campionatul…

- Echipa naționala a Romaniei se pregatește de startul Campionatului European din Danemarca (3-20 decembrie), iar Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal (FRH) spune ca, avand in vedere contextul pandemic in care ne aflam, nu a trasat Naționalei un obiectiv concret, precizeaza lead.ro…

- ”Tricolorele” se vor duela in faza grupelor cu Germania, Polonia și Norvegia, și nu uita ca in urma cu zece ani, atunci cand competiția s-a disputat in Danemarca și Norvegia, au venit acasa cu medalie. Lucrurile sunt acum date peste cap de pandemia de Coronavirus, dar selecționerul Burcea, capitanul…