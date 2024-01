România dă în clocot: protestul transportatorilor ia cu asalt marile orașe. Poliția face filtre pentru a-i opri Protestul transportatorilor și fermierilor continua pentru a șasea zi la rand, iar furia participanților a atins apogeul. Peste 4.500 de camioane și tractoare sunt scoase in strada și paralizeaza intrarile in marile orașe din țara. Pe centura Capitalei este o noua zi de circulație de coșmar, iar zeci de camioane și utilaje agricole blocheaza una […] The post Romania da in clocot: protestul transportatorilor ia cu asalt marile orașe. Poliția face filtre pentru a-i opri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

