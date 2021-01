Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania si-au pus problema folosirii de avioane militare, in perioada crizei coronavirusului in care zborurile din Europa au fost suspendate, pentru a putea alimenta cu numerar bancomatele, a declarat, marti, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, la un eveniment…

- Consiliul Europei a lansat joi un Observator al cursurilor de istorie in Europa, care va avea sarcina de a strange informatii despre cum este predata aceasta materie in institutiile de invatamant ale statelor membre pentru a combate ceea ce aceasta organizatie descrie a fi incercarile de manipulare…

- Bugetul Romaniei are o gaura de peste 13 miliarde de euro, potrivit celor mai recente furnizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Antena 3. De asemenea, ultimele statistici indica o noua adancire a deficitului comercial, iar importurile de produse alimentare continua sa creasca. INS:…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, medicul Alexandru Rafila, a facut, joi, o previziune sumbra pentru țara noastra in cazul epidemiei de coronavirus. Alexandru Rafila a declarat joi, la Antena 3, dupa ce numarul de noi infecții COVID a sarit la 6.481 de cazuri in ultimele 24…

- CEZ Group a aprobat vanzarea activelor sale din Romania catre fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”), a anuntat vineri compania. Activele constau in sapte companii, inclusiv reteaua de distributie a energiei electrice, furnizarea de electricitate si cel mai mare…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, reclama faptul ca, la peste jumatate de an de la debutul pandemiei de COVID-19, autoritatile din Romania continua sa foloseasca acelasi algoritm de testare pentru depistarea celor infectati cu noul coronavirus. Lipsa unui plan de ieșire din blocaj a dus la inchiderea…

- In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel…

- Cele mai mari state europene inregistreaza zilnic cazuri noi de infecție chiar și de cateva ori mai multe decat in Romania, unde de o saptamana s-a depașit recordul de 3.000 pe zi. Și totuși, țara noastra este printre primele din Europa in ceea ce privește decesele. Este mai virulent virusul in Romania?…