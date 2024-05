Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- Laurențiu Reghecampf a avut prima reacție, dupa ce Bebeto, fiul sau și al Anamariei Prodan, a zis la TV ca ii este dor de tatal lui. Relația adolescentului cu tatal s-au a avut de suferit dupa desparțirea parinților.Bebeto, in varsta de 15 ani, a fost intrebat in reality show-ul „Prodanca. Punct și…

- In ediția din aceasta seara, Anamaria Prodan, impreuna cu fiica ei cea mare, Rebecca, fiul ei, Bebeto, și prietenii buni, au fost la unul dintre restaurantele de lux din America. Au mers la o locație extrem de cunoscuta din Las Vegas. dar tanara spune ca și-ar fi dorit altceva.

- Anamaria Prodan și-a gasit in sfarșit liniștea alaturi de celebrul jucator de box stabilit peste Ocean. Pe cei doi i-a legat mulți ani o stransa prietenie, insa totul s-a transformat intr-o frumoasa poveste de dragoste. Barbatul s-a integrat foarte bine in famila impresarei, iar copiii acesteia au o…

- Ronald Gavril, iubitul Anamariei Prodan, a fost declarat cetațean de onoare al orașului Bacau. Primarul Lucian Stanciu Viziteu i-a inmanat cheia orașului și diploma de cetațean de onoare al Bacaului boxerului profesionist. La eveniment a fost prezenta și celebra impresara, care a fost in centrul atenției.…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril formeaza un cuplu de cateva luni, iar recent, cei doi au aparut pentru prima data in public, la un eveniment monden. Au vorbit fara retineri despre relația lor și despre cat le este de greu sa traiasca separat. Boxerul locuiește in continuare in America, lucru ce devine…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril petrec Ziua Indragostiților intr-un cadru de basm! vedeta a fost surprinsa cu un cadou impresionant de iubitul ei, iar totul a fost imortalizat de camerele de filmat. Iata ce mesaj romantic a transmis Anamaria Prodan, de 14 februarie.

- In mod surprinzator, Ronald Gavril a scos la iveala detalii din culisele relației romantice pe care o are cu Anamaria Prodan. La ce se pricepe cel mai bine impresara, s-ar putea sa te ia prin surprindere. Ce raspunsuri au oferit vedetele la un test pentru cupluri. Ronald Gavril și Anamaria Prodan, mai…