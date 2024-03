România ca un joc de puzzle: nimeni nu poate fi bun dacă majoritatea abdică de la principii şi valori Vazand ce se intampla acum in Romania si cum clasa politica aflata la putere implementeaza tot felul de mecanisme antidemocratice clocite in laboratoarele neo-marxiste de la Bruxelles, mi-am pus fireasca intrebare: de ce nu reactioneaza romanul de rand, desi realizeaza ca libertatea devine pe zi ce trece o himera? Intamplator, mi-a cazut in mana o cercetare extrem de complexa, efectuata acum ani buni, pe cateva sute de mii de romanii, care scotea in evidenta calitatile, dar mai ales defectele acestui popor. Citind-o, am inteles ca, desi romanul e dotat cu o serie de calitați native, precum inteligenta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

