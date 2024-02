Domnul Puric: o candidatură de neînțeles A patruns in spațiul public ipoteza unei candidaturi AUR la Președinția Romaniei care ne amuza. Dar ne și descumpanește. Vedem aici o candidatura de neințeles. Domnul Dan Puric, actor și pantomim reputat, se afla in teste in vederea candidaturii. Testul primordial, credem noi, ar fi o vizita la un psihiatru onest. De fapt, testul de care vorbim ar fi recomandabil intregului grup de politicieni finanțați de Kremlin. Și nu vorbim aici de traseiștii jalnici, ci de cei care exprima constant poziții antieuropene, antiNATO, antidiversitate, antidemocrație. Domnul Puric e gata sa renunțe la o reputație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

