România boicotează accesul Austriei la NATO, ca răzbunare pentru Schengen Romania blocheaza participarea Austriei la reuniunile NATO, scrie publicația austriaca Kurier, care susține ca acest lucru este „o razbunare clara” pentru veto-ul Austriei la aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Doi ofițeri austrieci așteapta de saptamani intregi la Bruxelles sa primeasca acreditarea in cadrul alianței NATO, scrie Kurier, preluand informații publicate de alte doua site-uri de știri, Salzburger Nachrichten și Oberosterreichische Nachrichten. Accesul este blocat de Romania, care a cerut timp de gandire, mai menționeaza articolul din Kurier, spunand ca in mod clar este vorba de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

