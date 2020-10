România – Austria, în Liga Națiunilor. Mirel Rădoi, cu sabia lui Damocles deasupra capului Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni, in aceasta seara, de la ora 21:45, selectionata similara a Austriei. Meciul va avea loc pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti și va conta pentru Grupa 1, Liga B, a Ligii Natiunilor. Ultimele doua rezultate ale „tricolorilor” au fost nefaste, iar tot mai mulți oameni din fotbal cer schimbarea lui Mirel Radoi din funcția de selecționer. Saptamana trecuta, Romania a ieșit din calculele calificarii la Euro 2021 dupa ce a pierdut barajul cu Islanda, scor 1-2, iar in Liga Națiunilor a fost invinsa cu 0-4 de reprezentativa Norvegiei. In cazul unui nou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

